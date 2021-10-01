هادي والسعودية يستدعيان قيادات عليا إلى السعودية

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يزيد بن سلمان - شبوة - افادت مصادر سياسية مطلعه أن فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ونائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان استدعوا عدد من قيادات الشرعية التي استبعدوا عن المشهد السياسي بسبب مواقفهم المناوئة لدولة الإمارات العربية المتحدة وعلى راسهم رئيس الوزراء السابق الدكتور أحمد عبيد بن دغر ونوابه في الحكومة السابقة عبدالعزيز جباري وأحمد الميسري وعبدالملك المخلافي وأحمد صالح العيسي وحافظ فاخر معياد وذلك بهدف إعداد رؤية اقتصادية سريعة لانقاذ الريال اليمني بعد ان تجاوز حاجز ١٢٠٠ ريال يمني. وذكرت المصادر ان المملكة سوف تدعم الحكومة بأكثر من ملياري دولار ولكن بشروط أن تتولى لجنة اقتصادية عليا إدارة الوديعة. وذكرت المصادر ان تعديلات حكومية سوف تطال مسئولين في الحكومة الشرعية والبنك المركزي اليمني بهدف دعم معركة التحرير وانقاذ الاقتصاد اليمني. المصادر أكدت ان الإصلاحات سوف تشمل جميع مؤسسات الدولة ومحافظي المحافظات وسوف تعيد مسئولين إلى الواجهة بعد ان تم استبعادهم بطلب من الإمارات.

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