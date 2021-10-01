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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مخالف للقانون.. إلغاء قرار بتعيين مدير لشرطة طور الباحة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 أكتوبر 2021
ألغى اللواء صالح السيد، مأمور شرطة لحج، قرارًا مخالفًا للقانون، بتعيين مدير جديد لشرطة طور الباحة، صادر من وزير الداخلية إبراهيم حيدان، المعين من الرئيس اليمني المؤقت.
وأكد في تعميم أن تعيين مدراء أمن للمديريات في المحافظة من اختصاص مأمور المحافظة وحده عملا باللوائح الخاصة بالهيكل التنظيمي للوزارة.
وأكدت مصادر مطلعة، أن القرار الوزاري الصادر أسند المنصب الأمني القيادي لشخصية موالية لتنظيم الإخوان الإرهابي.