مخالف للقانون.. إلغاء قرار بتعيين مدير لشرطة طور الباحة

وأكد في تعميم أن تعيين مدراء أمن للمديريات في المحافظة من اختصاص مأمور المحافظة وحده عملا باللوائح الخاصة بالهيكل التنظيمي للوزارة.

ألغى اللواء صالح السيد، مأمور شرطة لحج، قرارًا مخالفًا للقانون، بتعيين مدير جديد لشرطة طور الباحة، صادر من وزير الداخلية إبراهيم حيدان، المعين من الرئيس اليمني المؤقت.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012