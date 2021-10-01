حضرموت..عمال شركات التنقيب عن النفط يدشنون إضراباً شاملاً على ذمة مطالب حقوقية

المنامة - ياسر ابراهيم - دشن اليوم الجمعة، عمال عدد من شركات المقاولة العاملة في بترو مسيلة، إضراباً شاملاً في محافظة حضرموت، وذلك ضمن البرنامج التصعيدي للمطالبة بحقوقهم المالية.



وحسب اللجنة النقابية لعمال وموظفي الشركات، في رسالة وجههوها لمحافظ المحافظة، وقائد كتيبة حماية الشركات، فإن عمال عدد من الشركات بدأوا اليوم إضراباً شاملاً، باستثناء عمال مطعم بترو مسيلة والحراسات الأمنية في القطاعات 14ـ51 وميناء التصدير ( الضبة )، وعمال محطة تعبئة ناقلات الديزل، لكهرباء ساحل ووادي حضرموت، الذين أمهلوا الجهات المختصة ثلاثة أيام، لتلبية مطالبهم.



وأوضحت اللجنة، أن البرنامج التصعيدي للشركات الثلاث في حال عدم التجاوب سيبدأ الاثنين القادم إلى الأربعاء، على ثلاث مراحل، وصولاً إلى الإضراب الكلي ابتداءً من يوم الاربعاء 13 / 10 / 2021م.



وحذرت اللجنة من أية إجراءات تعسفية تطال العمال المضربين.



ويطالب العمال والموظفين، بزيادة رواتبهم وصرف غلاء المعيشة، وتثبيت العمال المؤقتين منذ 7 سنوات، وتحسين التأمين الصحي ورفع نسبة علاوتي الخطورة والصحراء.

