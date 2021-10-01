شكرا لبحثكم عن خبر الحوثة يعدمون شاب من قيفه ميدانيا بعد ان قاتلهم حتى انتهت ذخيرته والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أقدمت جماعة الحوثي على إعدام أحد شباب قيفة في حنكة آل مسعود بمديرية القريشية بعد اصابته برصاصهم.

وقالت مصادر محلية إن حملة عسكرية للحوثيين مكونة من خمسة أطقم اقتحمت قرية الحنكة "حنكة ال مسعود" في مديرية القريشية عصر أمس الأول الأربعاء، وحاصرت "صالون حلاقة" كان يتواجد فيه الشاب "معاذ حسن عبدالله المسعودي" .

وقال شهود عيان إن المجاميع المسلحة التابعة للحوثيين أطلقت النار على الشاب "المسعودي" أول ماراوه أمامهم عقب محاصرة المحل، ماأدى إلى إصابته بجروح.

وأضاف الشهود: ان الشاب المسعودي أطلق النار من سلاحه الشخصي باتجاه عناصر الحوثيين دفاعاً عن نفسه حتى نفدت منه الذخيرة وأدى ذلك إلى مصرع أحد عناصر الحوثيين وإصابة آخر .

وبحسب الشهود فقد قام عناصر من الحوثيين باعدام الشاب المسعودي من خلال إطلاق العديد من الأعيرة النارية على أنحاء متعددة ومختلفة من جسده ليلقى ربه ثم اخذوا جثمانه على متن أحد الأطقم باتجاه مدينة رداع وترفض جماعة الحوثي حتى اللحظة تسليم جثمان الشاب المسعودي لذويه .

ونشرت ميليشيا الحوثي بيانا اتهمت فيه الشاب المسعودي بالانتماء لتنظيم القاعدة واصفة إياه بـ"أمير تنظيم القاعدة في حنكة آل مسعود"، وهو ما استهجنته المصادر، مشيرة الى أن الضحية يعمل في زراعة القات كعادة أهل منطقته.