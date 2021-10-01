شكرا لبحثكم عن خبر تحذير طبي: شربة القات دواء محرم دولياً والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ذر مصدر مسؤول بوزارة الصحة العامة والسكان من مغبة تناول دواء قاتل يستخدم في عدن. وبحسب المصدر فإن، هذا الدواء يسمى بعدن شربة القات وهو محرم دوليا. وجاء التحذير في تعميم للهيئة العليا للأدوية وممنوع في كل دول العالم منذ سنوات، لكونه مسرطنا وقاتلا.

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