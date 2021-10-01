شكرا لبحثكم عن خبر محافظ ذمار الحوثي يرد على جميح بشأن العبدية: فيها مجموعة من المرتزقة المحاصرين والذين يقاتلون في صف العدوان العالمي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علق القيادي الحوثي البارز والمعين والياً لذمار المدعو محمد على سفير اليمن لدى اليونيسكو الدكتور محمد ، حول صمود مديرية وانكسار الأنساق الحوثية في مواجهة رجالها الصامدين منذ أكثر من أسبوع.

وقال جميح في وقت سابق إن "هناك مديرية فيها من أنبل رجال اليمن، اسمها العبدية… هذه المديرية لم يطأ الحوثي ترابها رغم عظم تضحياته على أبوابها، الحوثيون يحاصرونها من جميع الجهات، وليس لها إلا منفذ الجو".

ليزعم البخيتي في رده على جميح أن مديرية العبدية فيها مجموعة من المرتزقة المحاصرين والذين يقاتلون في صف العدوان العالمي حد وصفه.

ليتحدى البخيتي السفير جميح أنه إذا لم يستسلم رجال المقاومة فإن ميليشيا الحوثي لن تكتفي بالعبدية بل سيتجاوزونها وصولاً إلى عواصم دول التحالف الداعم للشرعية في اليمن.

وتلقى البخيتي الرد من المتابعين له مؤكدين أن أبناء مديرية العبدية قابعون في منازلهم وعلى أرضهم التي ورثوها عن أجدادهم كابراً عن كابر ، مشيرين إلى أنهم لم يعتدوا على أحد بل العكس من ذلك أقدمت عناصر الميليشيا التابعة لجماعة البخيتي على الإعتداء على أبناء العبدية.

وأكد المتابعون أنه سيأتي اليوم الذذي يثور فيه الشعب اليمني أجمع ضد الحوثي ولن يجد وقتها مأوى يعصمه من براكينه.