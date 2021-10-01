شكرا لبحثكم عن خبر ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت دراسة حديثة عن فوائد الثوم عند تناوله بشكل يومي، مشيرة إلى أن له تأثير إيجابي طويل المدى على تحسين رائحة الجسم.

وأثبتت الدراسة، وفق مجلة "فرويندين" الألمانية، حيث تمتع المشاركين برائحة أفضل عند تناولهم الثوم بانتظام مقارنة مع رائحتهم عندما كانوا لا يأكلون الثوم.

وفيما يلي ابرز فوائد الثوم بشكل يومي:

- نقص الوزن، حيث يعرف الثوم باحتوائه على فيتامين B6، الذي يعزز التمثيل الغذائي، ويزيد حرق الدهون.

- تقوية مناعة الجسم، لاحتوائه على فيتامينات وزيوت مغيدة.، وينصج بتناوله، خاصة في الأشهر الباردة.

- خفض ضغط الدم

-حماية البشرة.