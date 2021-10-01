شكرا لبحثكم عن خبر هل يحق للزوجة خلع زوجها عند زواجه من أخرى؟.. مستشار قانوني يجيب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال المحامي والمستشار القانوني السعودي الدكتور “بدر الروقي” إن هناك طرقتين لفسخ الزوجة لعقد النكاح، حال شعرت بالضرر من زواج زوجها بأخرى.

وأوضح” الروقي” في مداخلة هاتفية مع برنامج “سيدتي” على قناة” روتانا خليجية”، إن الطريقة الأولى تتمثل في إنه إذا كانت الزوجة قد اشترطت عند كتابة عقد النكاح ألا يتزوج عليها زوجها من أي امرأة غيرها.

وأضاف أن الطريقة الثانية تتمثل في أنه حال شعور الزوجة بالضرر نتيجة زواج زوجها من امرأة غيرها ، ففي هذه الحالة يحق لها أن تتقدم برفع قضية “خلع”، ويتم إلغاء عقد النكاح عن طريق “الخلع”.

وأشار إلى أن كثير من السيدات يشعرن بالضرر والإحراج الشديد نتيجة زواج أزواجهن عليهن ، لا سيما أمام عائلتهن، لذلك يطلبن الطلاق.

وأبان أنه يحق للزوجة أن تطلب الطلاق إذا شعرت بالضرر ، وهي أدرى بحالها، فإن لم يكن هناك ضرر فلا يحق لها أن تطلب الطلاق، لكون زواج الزوج من أخرى شرعيا لا يلام عليه الزوج.