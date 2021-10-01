يحتالان على المارة بادعاء نفاد وقود مركبتهما بالقصيم .. القبض على مقيم ومقيمة بالسعوديةوالكشف عن جنسيتهما

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت شرطة منطقة القصيم عن تمكنها من القبض على مقيم ومقيمة بالعقد الخامس من العمر من الجنسية ية، بعد ظهور مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر اتخاذهما أسلوبا احتيالي في تعاطف عابري أحد الطرق بمحافظة البدائع مدعين نفاد وقود مركبتهما وحاجتهما لمال للتزود به مكررين فعلتهما مع عدد من الأشخاص حيث اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم لى الجهات المختصة.

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