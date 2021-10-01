شكرا لبحثكم عن خبر ياسر العواضي : كروت الشرعية التي صارت الان رخيصة ستصبح غدا بلاش والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حذر البرلماني اليمني، الشيخ ياسر العواضي، الشرعية اليمنية من خروج الوضع من يدها لصالح الحوثي.

وقال العواضي في تغريدة على حسابه في تويتر أن "الفرق بين الحوثي وخصومه انه يراهم اعداء متساويين وبالنسبه له كل واحد اوسخ من الثاني بينما كل واحد منهم وبالذات حزب الشرعية يقول اما انا او الحوثي"

وأضاف "للاسف البلاد راحت على حسابات تافهه فلاهم -الشرعية- عملوا للحرب صح ولا الحوثي ايضا عمل للسلام"

وأكد العواضي أن "كروت الشرعية التي صارت الان رخيصة ستصبح غدا بلاش"

وبحسب العواضي "يعتقد الحوثي ان قرار السلم والحرب سيكون مستقبلا بيده وهو مخطئ في ذلك فكل ما تورط اكثر مع المحور كلما اصبح صعب عليه اتخاذ قراره ونفس الشئ بالنسبة للأخرين"

ونوه "مازال لدى اليمنيين فرصة وأن كانت صغيرة لكنها موجودة لانقاذ بلادهم تبداء بتخلي الجميع عن الفرمان الخارجي والقبول ببعضهم"