شكرا لبحثكم عن خبر تحول كامل في مسار المعركة بجبهات حريب جنوب مأرب والمواجهات على أشدها والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كسرت قوات مسنودة بالمقاومة الشعبية، مساء الخميس، تقدم ميليشيا في جبهة ، بمحافظة (شرقي البلاد).
وأكد مصدر عسكري في الجيش الوطني انكسار ميليشيا الحوثي الارهابية، في جبهة حريب بمأرب، وتحول قوات الجيش والمقاومة من وضع الدفاع إلى الهجوم، وسط تراجع حوثي كبير.
وبحسب المصدر فقد سقط أكثر من 20 مسلحا حوثيا خلال المواجهات الأخيرة جنوبي مأرب.
وأشار المصدر إلى تحقيق قوات الجيش الوطني تقدما ميدانيا واسعا، في مواقع جديدة، اثر انكسار الميليشيا وتكبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
ولفت المصدر إلى أن المواجهات الطاحنة مستمرة .
وكان الجيش الوطني قد أعلن في وقت سابق تدمير مدرعتين وناقلتي جند تابعة للميليشيا الحوثي في مواقع متفرقة جنوب مارب.
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