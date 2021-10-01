شكرا لبحثكم عن خبر ناطق الحوثي يعلن أولى خطوات السلام في اليمن من وجهة نظري ميليشياوية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال المتحدث باسم المتمردين الحوثيين، محمد عبد السلام، الخميس، إن أولى خطوات السلام في اليمن تكمن في وقف الحرب ورفع الحصار.

وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، بأن من يرغب في سلام فخطوات السلام تتمثل في وقف الحرب ورفع الحصار ومغادرة ما أسماها القوات الأجنبية البلاد ومعالجة آثار الحرب ودفع التعويضات.

وأشار إلى “أنه لن يتحقق سلام بدون ذلك”.

وزعم بأن “شعبنا اليمني هو في موقف دفاعي ولم يعتد على أحد، وهو يطلب حقه في كامل الحرية والسيادة والاستقلال، ولن يقبل بأقل من حقه المشروع”.

يأتي ذلك بعد لقاء جمع الامير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، ومستشار الامن القومي الامريكي جيك سوليفان، أكد فيه على ضرورة انخراط الحوثيين في محادثات سلام بحسن نيه لإنهاء الحرب في اليمن.

وأجريا مناقشة مفصلة للنزاع في اليمن، وأيد الجانبان جهود المبعوث الأممي الخاص الجديد إلى اليمن هانس غروندبرغ، واتفقا على تكثيف العمل الدبلوماسي مع جميع الأطراف.

وكان مسؤول في البيت الابيض، أشار إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ سيبقى في المنطقة لمواصلة المناقشات.

ويقوم ساليفان بجولة في المنطقة هذا الأسبوع، تشمل السعودية والإمارات يرافقه المبعوث الأمريكي إلى اليمن ليندركينغ والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط بريت ماكغورك.