شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تفرض قرارًا جديدًا بشأن أهالي منتسبي الجبيش الوطني..تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أقدمت مليشيا الحوثي الانقلابيه على اتخاذ قرار جديد بشأن أهالي منتسبي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة الحديدة.

وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي طالبت المواطنين في محافظة الحديدة، بالتبرؤ من أبنائهم الملتحقين بصفوف الحيش الوطني والمقاومة.

وقالت مصادر محلية بمحافظة الحديدة، إن مليشيا الحوثي طالبت عبر عقال الحارات ومشرفيهم في المحافظة من أولياء أمور المنتمين للجيش والمقاومة بإجبارهم على العودة أو التبرؤ منهم.

وطالبت المليشيات من أولياء الأمور، كتابة التبرؤ من منتسبي الجيش والمقاومة والتوقيع عليه.

وأشارت المصادر إلى أن الأهالي يرفضون تلك التوجيهات الحوثية، فيما يتخوف البعض من إقدام المليشيات على مضايقتهم بسبب رفض الأوامر الحوثية.

وكانت مليشيا الحوثي في وقت سابق، قد أجبرت الأهالي في صنعاء على التبرع لما يسمى بالمجهود الحربي، ودعم جبة مارب أو حرمانهم من الغاز المنزلي.