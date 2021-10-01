شكرا لبحثكم عن خبر بيان عسكري للجيش الوطني يكشف تفاصيل ومستجدات الوضع العسكري والميداني في جبهات جنوب مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلن الجيش الوطني، مساء يوم الخميس، عن المستجدات الميدانية والعسكرية في جبهات محافظة مأرب الجنوبية، شرقي البلاد.

وقال الجيش الوطني أن قواته مسنودة بالمقاومة الشعبية، كسرت هجوماً للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران جنوب محافظة مارب.

وأكد الجيش الوطني تكبيد المليشيات خسائر موجعة في الأرواح والمعدّات، وسقوط العشرات من عناصر المليشيات بين قتيل وجريح.

ولفت البيان إلى أن مدفعية الجيش استهدفت تحركات وتجمعات للمليشيات الحوثية، ودمِّرت مدرعتين وناقلتي جند في مواقع متفرقة جنوب مارب.

وأشار الجيش إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدف مواقع وتعزيزات للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران، ودمِّرت عدد من المدرعات والآليات القتالية في مواقع متفرقة جنوب مارب.