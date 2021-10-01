شكرا لبحثكم عن خبر شاهد..يمني يقتل والدته بعد تعذيبها وتشويه وجهها وتقطيع آذانها “صورة “ والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أقدم المدعو احمد منصور حمران على قتل والدته ، مساء الثلاثاء ، في منطقة الدرن بتعز .
وقالت المصادر أن حمران أقدم على قتل والدته لسرقة مجوهراتها وأموالها ، في جريمة هزت المحافظة واليمن بصورة عامة .
وأشارت المصادر إلى أن المجرم حمران قام بضرب والدته بشكل مبرح، وقطع آذانها وشوه وجهها من أجل الحصول على المجوهرات والمال، قبل أن يقوم بقتلها .
وأكدت المصادر أن القوات الأمنية في تعز ألقت القبض عليه بعد ساعات من الجريمة ، فيما حصلنا على أول صورة للمجرم عقب القبض عليه .
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