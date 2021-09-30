إب.. مليشيا الحوثي تفرض جبايات واسعة تحت مسمى دعم أنشطة "المولد النبوي"

فرضت مليشيا الحوثي الانقلابية بمحافظة إب، وسط اليمن، جبايات مالية جديدة استهدفت كل فئات المجتمع بمن فيهم الطلاب، لدعم أنشطة "المولد النبوي" وذلك قبل ثلاثة أسابيع من المناسبة.



وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي دشنت فرض جبايات مالية على القطاع الخاص والتجار والوجهاء وعقال الحارات وصولا إلى المواطنين وطلاب المدارس.



وعلم مراسل "يمن شباب نت"، من مصدر في مؤسسة خدمية في مركز المحافظة، أن مليشيا الحوثي فرضت على مؤسسته دفع مبلغ نصف مليون وألزمته بتعليق أعلام خضراء أمام المؤسسة.



في السياق بدأت فرق الجبايات بالنزول إلى الشوارع وإلزام المحال التجارية بدفع مبالغ متفاوتة بحسب النشاط التجاري وألزمتهم برفع الأعلام الخضراء.



مصادر تربوية هي الأخرى، أكدت أن مليشيات الحوثي فرضت على كل طالب دفع ألف ريال وألزمت مدراء المدارس والأنشطة بمتابعة ذلك.



وتأتي هذه الاتاوات بعد أيام من فرض اتاوات مالية في ذكرى انقلاب المليشيات الحوثية على الدولة والتي صادفت ذكراها السابعة قبل أيام.

