شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شبوة تعلق الدراسة في 3 مديريات دون ذكر الأسباب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 سبتمبر 2021

الخليج 365 - عتق

أعلن مكتب وزارة التربية والتعليم في محافظة شبوة (جنوب اليمن) الأربعاء، تعليق الدراسة في مدارس ثلاث مديريات بالمحافظة اعتبارا من اليوم، حتى إشعار آخر.



وقال تعميم صادر عن مكتب التربية في شبوة إنه تقرر تعليق الدراسة في مديريات "بيحان وعسيلان وعين"، دون أن يذكر الأسباب.

وتضمن القرار، "العمل على إيقاف الدراسة ابتداء من يوم الأربعاء 29 سبتمبر وحتى اشعار آخر بحسب توجيهات محافظ المحافظة محمد صالح بن عديو".

وحمّل القرار مدراء فروع التربية بالمديريات المذكور تنفيذ القرار حفاظا على السلامة العامة والأمنية للطلاب.

وتشهد مديريات بيحان وعسيلان وعين في شبوة معارك متواصلة بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الحوثي.