العمودي يتفقد سير عمل حملة التطعيم بلقاح استرازينيكا ويتلقى الجرعة الثانية من اللقاح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

تفقد مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت الدكتور هاني خالد العمودي سير العمل لحملة التطعيم بلقاح استرازينيكا في يومه الثاني بالوحدة الصحية بحي السحيل بمدينة سيئون احد مراكز التحصين بهذا اللقاح .



وخلال زيارته اطلع على سير العمل بالوحدة الصحية في كيفية استقبال طالبي اللقاح وفقا والكشف المركزي المرسل من قبل وزارة الصحة للمسجلين عبر المنصة الالكترونية سيما اصحاب الجرعة الثانية من هذا اللقاح .

وتقدم الدكتور العمودي بالشكر والتقدير لمدير التحصين بمكتب الصحة وكل العاملين في مراكز التلقيح في مديريات الوادي . داعيا اياهم الي العمل بكل طاقاتهم لخدمه المواطنين المحتاجين لأخذ اللقاح سوي جونسون او استرازينيكا .