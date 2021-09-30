تدشين الجرعة الثانية من حملة التحصين ضد فيروس كورونا بشرق حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 سبتمبر 2021

الخليج 365 - قصيعر

دشن مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية الريدة و قصيعر الأستاذ فؤاد سعيد السهب، اليوم، الجرعة الثانية من حملة التحصين الصحي ضد فيروس كورونا ( كوفيد-19 ) باستخدام لقاح " أسترازينيكا " البريطاني.



وجرى تدشين الحملة في مستشفى الريدة الشرقية بحضور نائب المدير العام للمديرية الأستاذ أحمد ناجي الموسطي الذي أكد أن السلطة المحلية بالمديرية تولي اهتماماً خاصاً لقطاع الصحة ، مشيداً بالجهود والدور الذي يقوم به مكتب الصحة في مكافحة جميع الأمراض وحماية المواطنين.

ومن جانبه بين مدير مكتب الصحة والسكان بالمديرية أن الجرعة الثانية من اللقاح ستعطي لمن أخذوا الجرعة الأولى ومر على ذلك شهرين من إعطاء اللقاح ، مؤكداً أهمية الحملة في وقاية المستهدفين من الإصابة بفيروس كورونا من العاملين في الخطوط الأمامية من الطواقم الطبية والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.