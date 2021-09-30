تواصل اغلاق محلات الصرافة بشبوة لليوم الثالث على التوالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 سبتمبر 2021

الخليج 365 - شبوة

توصلت بمحافظة شبوة ولليوم الثالث على التوالي عملية اغلاق محلات الصرافة بالمحافظة ومديرياتها .



وقال الامين العام لنقابة الصرافين بالمحافظة صالح حليس إن قرار الاغلاق اتخذ بالتنسيق مع قيادتي المحافظة وفرع البنك المركزي فيها.

وثمن استجابة الصرافين للقرار والتزامهم بتنفيذه،لافتا باهميته في ايقاف التدهور المخيف والسريع للعملة،منوها بمخاطر تداعايتها على الاقتصاد الوطني وعلى حياة المواطنين.

وأكد أن استعادة تعافيها هو في الاساس قرار سياسي، ويرتبط بشكل مباشر بالازمة الطاحنة التي تعيشها اليمن،واعادة الحياة لمواردها المالية ،وضبط عملية تحصيلها في كافة القنوات الايرادية.