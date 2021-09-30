محافظ تعز ونائب وزير الصناعة يناقشان آلية ضبط أسعار السلع بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش محافظ تعز نبيل شمسان، مع نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم، الأوضاع المعيشية في المحافظة، وجهود السلطة المحلية ومكتب الصناعة في ضبط أسعار السلع الغذائية.



واستعرض اللقاء، آلية التنسيق بين الوزارة والسلطة المحلية، في الرقابة التموينية للسلع الغذائية والخدمات التجارية، وتخفيف معاناة المواطنين في المحافظة.

وأكد محافظ تعز، أهمية التنسيق بين السلطة المحلية والوزارة ومكتبها بالمحافظة، لمنع الغش والاحتكار التجاري والتلاعب بالأسعار.. مبدياً استعداد السلطة المحلية لدعم جهود الوزارة لتحقيق الاستقرار للوضع التمويني وضبط الأسعار وعدم استغلال حاجة المواطنين وزيادة الأعباء على كاهلهم.

فيما شدد نائب وزير الصناعة على ضرورة مضاعفة الحملات الرقابية وضبط المحلات والمراكز التجارية التي تعمل على استغلال الأوضاع وتعمل على رفع أسعار المواد الغذائية، وضرورة اشهارها الأسعار على أبواب المحلات أمام المستهلكين لحمايتهم من التلاعب ومساعدتهم على شراء احتياجاتهم.