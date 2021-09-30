معين عبدالملك يتلقى اتصالا هاتفياً من نظيره المصري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تلقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، اتصالا هاتفيا من نظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي، تم خلاله تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وجرى خلال الاتصال التأكيد على متانة العلاقات الأخوية الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص المشترك على استمرار تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، والدعم المصري المستمر لليمن وشعبها وشرعيتها ومؤسساتها الدستورية والحفاظ على امن واستقرار ووحدة الأراضي اليمنية.

وجدد رئيس الوزراء المصري، دعم بلاده لحكومة الكفاءات السياسية، للقيام بواجباتها.. منوها بالجهود التي يبذلها رئيس الوزراء اليمني في هذه الظروف الصعبة، وحرص بلاده على تقديم كل اوجه الدعم لإنجاح مهام الحكومة اليمنية.