أوروبا تدعو لتنفيذ اتفاق الرياض وترحب بعودة رئيس الوزراء إلى عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

رحب الاتحاد الأوروبي اليمن بعودة رئيس الوزراء معين عبدالملك، إلى العاصمة المؤقتة ‎عدن، وحث جميع الأطراف تنفيذ اتفاق الرياض.



وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيان، إنه عندما تتواجد الحكومة في اليمن ستكون قادرة على معالجة احتياجات الشعب اليمني، وشدد على ضرورة التزام جميع الأطراف بـ"التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض ودعم جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة".

وكان رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك عاد الثلاثاء إلى عدن قادما من الرياض، بعد أن زار محافظتي شبوه وحضرموت، والتقى قيادات عسكرية وأمنية للترتيب لمواجهة مليشيات الحوثي التي تهاجم شبوه ومأرب.

وعقد رئيس الحكومة اليمنية أول اجتماع حكومي له أمس الأربعاء عقب عودته إلى عدن، خصصه لمناقشة اتخاذ إجراءات عاجله لاحتواء انهيار الريال في سوق الصرف .

وترأس عبد الملك اجتماعا مشتركا لقيادتي وزارة المالية والبنك المركزي اليمني لبحث التنسيق بين السياسات المالية والنقدية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وضبط أسعار صرف العملة الوطنية، بما ينعكس على تراجع تضخم أسعار السلع والخدمات، التي تمس حياة ومعيشة المواطنين .

واستعرض رئيس الحكومة اليمنية في الاجتماع التنسيق مع شركاء اليمن، لدعم السياسات الحكومية في الجانب المالي والنقدي.