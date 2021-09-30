بجاش يناقش مع المعهد البولندي خلفيات وتطورات الأوضاع في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش، مع رئيس واعضاء المعهد البولندي للشؤون الدولية مستجدات الاوضاع في اليمن وما تسببت به مليشيا الحوثي المدعومة من ايران من دمار وكارثة انسانية هي الأسوأ في العالم.



وأشار الدكتور بجاش الى الجهود الرامية لإيجاد تسوية سياسية في اليمن ورغبة الحكومة في تحقيق السلام ودعمها للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وقال " أن الحكومة اليمنية تتعامل بإيجابية ومنفتحة على كل المبادرات الرامية لتحقيق السلام من منطلق حرصها على التخفيف من معاناة الشعب اليمني".. مشيدا بما يقوم به المعهد الدولي البولندي من دراسات وتقييمات منهجية للأزمات الدولية الراهنة بما فيها القضية اليمنية.

واستمع بجاش الى شرح حول طبيعة عمل المعهد ومجالات اهتمامه، وناقش مع رئيس المعهد والخبراء فيه تفاصيل الوضع الذي تمر به اليمن والفرص المتاحة لتحقيق السلام واستعادة الامن والاستقرار.

حضرت اللقاء سفيرة اليمن في بولندا ميرفت.