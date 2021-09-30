شكرا لبحثكم عن خبر تحطيم أجهزة طبية في مستشفى مصافي عدن قيمتها ١٧٠الف دولار امريكي بسبب عملية قيصرية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حطم مواطن تجهيزات مستشفى المصافي بمديرية البريقة بعدن قبل يومين. وقالت مصادر عاملة بالمستشفى لصحيفة عدن الغد ان مواطن نقل زوجته للولادة داخل المستشفى حيث شخص الاطباء حالته بضرورة اجراء جراحة قيصرية. وتسبب انشغال طبيبة النساء التي تجري عمليات ولادة بعدم تمكنها من اجراء العملية. وردا على ذلك قام المواطن بتحطيم عدد من الأجهزة الطبية بينها جهاز مناظير قيمته 163الف يورو وقام كذلك بتحطيم جهاز اخر هو شاشة جهاز التخدير وقيمتها اكثر من 10الف دولار. وتسببت عملية التحطيم بشلل تام لعمل المستشفى.

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