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الأخبار النفط تعلن جرعة سعرية قاتلة يزيد بن سلمان - شبوة - الرئيسيةالأخبارالنفط تعلن جرعة سعرية قاتلة النفط تعلن جرعة سعرية قاتلة أنباء عدن: الخميس 30 سبتمبر 2021 02:52 مساءً 14800 الدبة البترول في المحطات الحكومية الان سوف يتم التنريل في المحطات التفاصيل لاحقا . روابط ذات علاقة تحطيم أجهزة طبية في مستشفى مصافي عدن قيمتها ١٧٠الف دولار امريكي بسبب عملية قيصرية عدن: المعلا تكشف عن مدعي ملكية لمقبرة اليهود بالعقبة "صورة" أول نشاط لرئيس الحكومة بعد وصوله عدن.. اجتماع مع قيادة وزارة المالية والبنك المركزي الاهلي اليمني يدرس إمكانية فتح فرع للبنك في العاصمة المصرية القاهرة المزيد في الأخبار تحطيم أجهزة طبية في مستشفى مصافي عدن قيمتها ١٧٠الف دولار امريكي بسبب عملية قيصرية حطم مواطن تجهيزات مستشفى المصافي بمديرية البريقة بعدن قبل يومين. وقالت مصادر عاملة بالمستشفى لصحيفة عدن الغد ان مواطن نقل زوجته للولادة داخل المستشفى حيث

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