بلادنا تشارك في الاجتماع الـ56 للجنة العليا للتقييس العربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 سبتمبر 2021

شاركت الجمهورية اليمنية ممثلةً بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، في الاجتماع الـ56 للجنة العليا للتقييس التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين التابعة لجامعة الدول العربية.



وهدف الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي على مدى يومين وبمشاركة 18دولة ورؤساء منظمات دولية وإقليمية، الى تعزيز وتنسيق الجهود العربية لتوحيد المواصفات القياسية العربية وطرق الفحص والاختبار وإعداد نظم موحدة للقياس والمعايرة، بما يكفل النهوض بمجالات التقييس العربي في كافة مستوياته تحت مظلة المنظمة العربية للتنمية الصناعية للتقييس والتعدين.

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات أهمها اعتماد جملة من المواصفات القياسية العربية، وإقرار عدد من الوثائق والأدلة وإجراءات العمل الفني التي تتعلق بالتقييس والجودة وتخدم العمل العربي الموحد.