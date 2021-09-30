البكري يشيد بتجربة منتدى العم سعيد بتريم في خدمة الشباب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أشاد وزير الشباب والرياضة نائف البكري، بجهود منتدى العم سعيد التنموي لخدمة الشباب بمديرية تريم ومساهمته في الاهتمام بالشباب في مجالات التطوير العلمي.



واكد البكري خلال زيارته للمنتدى، على أهمية الاهتمام بالشباب واستغلال أوقاتهم بما يخدم مجتمعهم، من خلال تخصصاتهم العلمية ومهاراتهم المختلفة وتبادل الخبرات والمعارف اللازمة؛ بما يلبي تطلعاتهم لعكسها في مجالات عملهم وتخصصاتهم المتعددة.

وخلال زيارته للمنتدى برفقة وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الشباب الدكتور منير لمع، ووكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد الأمير، ووكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، تعرف وزير الشباب والرياضة على دور المنتدى التنويري ونقله للمجالات التوعوية والتعليمية والثقافة للشباب، الى جانب جهود رئيسه سعيد بامحيمود المشارف عمره على الـ٨٠ عاما والذي عمل على إنشاء عدد من المؤسسات داخل المديرية وخدمته للشباب في كثير من المجالات الشبابية والرياضية بشكل عام.