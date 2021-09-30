شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الوحيشي يبحث مع نائب وزير خارجية روسيا البيضاء تعزيز العلاقة بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث سفير اليمن غير المقيم في مينسك، الدكتور أحمد الوحيشي، مع نائب وزير خارجية روسيا البيضاء نيكولاي بوريسيفيتش اليوم، تطورات الأوضاع في اليمن وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأستعرض الوحيشي، جهود السلام في اليمن وموقف الحكومة الداعم للجهود التي تقودها الأمم المتحدة، والانسداد السياسي الناجم عن عراقيل مليشيا الحوثي الانقلابية، مؤكداً التزام الحكومة اليمنية باستمرار التعاون البناء لتحقيق السلام الشامل والدائم واستعادة الدولة وفقاً للمرجعيات الثلاث وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216.

من جانبه، عبر نائب وزير خارجية روسيا البيضاء عن دعم بلاده لليمن والحكومة الشرعية في مختلف المحافل الدولية، مؤكداً أن بلاده تدعم جهود السلام في اليمن واحترام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني ودعم وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.

واتفق الجانبان على تعزيز التواصل والتشاور بين البلدين في مختلف المجالات لما من شأنه خدمة المصالح المشتركة للبلدين.