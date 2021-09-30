السقطري يناقش مع إدارة مصنع الوطنية لتعليب الأسماك ترتيبات افتتاح المصنع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس مجلس إدارة مصنع الوطنية لتعليب الأسماك سالم باقازي ومدير عام المصنع الدكتور أحمد باريان الخطة الانتاجية والترتيبات المتعلقة بافتتاح المصنع والتي سيتم تدشينها قريباً.



وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 100 طن يومياً ويوفر 500 فرصة عمل إلى جانب مصنع طحن مخلفات الأسماك الذي تقدر طاقته الإنتاجية بـ 55 طن يومياً.

وأشاد السقطري بمصنع الوطنية وما يتميز به من إمكانيات في خطوط الإنتاج وفقاً للمواصفات العالمية، مبدياً استعداد الوزارة تقديم كافة اوجه الدعم الازم والتسهيلات والتعاون مع إدارة المصنع من أجل تشجيع المستثمرين في القطاع الخاص باعتبارهم شركاء أساسيين يعوّل عليهم في تحريك عملية التنمية خلال المرحلة الراهنة.

حضر اللقاء وكيلا الوزارة المهندس محمد علان وعبد الملك ناجي ومستشار الوزير الدكتور عمر صبيح.