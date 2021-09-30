تحالف رصد: استهداف مليشيات الحوثي لمأرب تسبب في استشهاد واصابة 2032 شخصا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشف التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان (تحالف رصد)، ان المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً تسببت في استشهاد واصابة 2032 شخصاً بينهم 294 طفلاً و132 امرأة و 104 مسناً خلال الفترة من ديسمبر 2014م وحتى يونيو 2021م، من خلال استهدافها المباشر والمتعمد للأحياء المأهولة بالسكان ومخيمات النازحين بمحافظة مأرب.



واوضح تحالف رصد في تقرير عن انتهاكات المليشيا الحوثية بمأرب اطلقه، اليوم، يعنوان (مأرب: مدنيون تحت القصف والحصار)، ان الضحايا الذين سقطوا بين قتيل وجريح كان بسبب الاستخدام المفرط من قبل المليشيا الحوثية (للصواريخ البالستية -صواريخ الكاتيوشا -الطائرات المسيرة-القذائف المدفعية – الألغام والعبوات الناسفة)..مشيراً الى انه تلقى رصد عدد (1287) بلاغا وشكوى تتعلق بوقائع القصف وحوادث انفجار الألغام التي نفذتها المليشيا بحق السكان المدنيين بمحافظة مأرب حيث تم رصد (871) واقعة قصف صاروخي و (119) واقعة قصف مدفعي و(44) واقعة هجوم بطائرات مسيرة و(262) واقعة انفجار الغام وعبوات ناسفة وذخائر غير متفجرة.

وذكر في تقريره وفقا لـ وكالة الانباء اليمنية (سبأ) انه وثق مقتل 440 مدنياً بينهم 61 طفلاً و 37 امرأة و 29 مسناً، واصابة 914 مدنياً بينهم 124 طفلاً و 73 امرأة و60 مسناً جراء اعمال القصف الصاروخي على الاحياء السكنية ومخيمات النازحين في 11 مديرية بمأرب.

ولفت التقرير، الى ان سجل عدد 678 حالة قتل واصابة تعرض لها مدنيين من أبناء محافظة مأرب جراء انفجار الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المتفجرة التي زرعنها وخلفتها ميليشيا الحوثي..مشيراً الى ان من بين الضحايا 109 طفلاً و22 امرأة و 15 مسناً، موزعين على عدد 11 مديرية هي (مدينة مأرب – صرواح – مجزر – الوادي – حريب – مدغل – الجدعان -ماهلية – العبدية – رغوان - رحبة).

ونوه التقرير الى توثيق عدد 227 مدنياً بينهم 30 طفلاً و 5 نساء و7 مسنين قضوا بسبب مخلفات وذخائر الحرب الحوثية وأصيب عدد 451 اخرين..موضحاً ان الألغام الأرضية بنوعيها الفردية والمضادة للمركبات التي زرعتها المليشيات الحوثية تسببت في قتل 132 مدنياً بينهم 21 طفلاً و 5 نساء و 5 مسنين، واصابة 212 اخرين بينهم 50 طفلاً و15 امرأة..لافتاً الى ان العبوات الناسفة التي زرعنها المليشيا حصدت أرواح 87 مدنياً بينهم طفلين ورجليين مسنين، واصابة 234 اخرين بجروح مختلفة.

وطالب التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان، المليشيا الحوثية بالتوقف الفوري دون شروط عن شن أي هجمات تستهدف المدنيين في محافظة مارب بقصد أو غير قصد والكف عن استخدام كل أنواع الأسلحة التي لا تفرق بين الأعيان المدنية والعسكرية طبقاً لقواعد التمييز التي تضمنها القانون الدولي الإنساني وأكدت عليها اتفاقيات جنيف الأربع، وكذا التوقف الفوري لزراعة الألغام والعبوات الناسفة وباقي مخلفات الحرب بكل أشكالها وأنواعها وأحجامها مع سرعة تسليم خارطة المناطق الملوثة بتلك المخلفات في محافظة مأرب .