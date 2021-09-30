شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيان يؤكد مشروعية اضراب العمال في شركة بترومسيلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المسيلة

دعا اتحاد عام نقابات عمال حضرموت شركة بترومسيلة والشركات الباطنة الى ضرورة الجلوس على طاولة الحوار لمناقشة الاشكالات الحاصلة في قضية المطالب العمالية في قطاع الشركات ببلوك 14 و 51 والضبة والتفاوض للخروج بحل شامل يرضي الجميع حتى لايتم اي تصعيد من قبل العمال والشركة



واكد الإتحاد في رسالة رفعها الى مكتب وزارة شئون الاجتماعية والعمل ردا على خطابهم على مشروعية اضراب العمال استنادا لما ورد في قانون تنظيم النقابات رقم 35 من المادة 40 بعد اشعار العمال بالشركة الام بمطالبهم التي رفعوها في شهر يوليو 2021 واشعارهم بالاضراب

وبحسب الرسالة التى اشارت الى ان ما يتعرض له العمال من تهديد ووعيد من قبل الشركة الام والشركات الباطنة تعد مخالفة صريحة لقانون النقابات بنص المادة 43 موضحة بانها تضر بمصلحة العمل وحقوق العاملين

الى ذلك قامت اللجنة النقابية المطالبة بحقوق العمال في القطاعات النفطية في بلوك 14 و51 وميناء التصدير الضبة باعلان البيان رقم "2" الذي اكدت فيه على استمرارها في التصعيد والضغط على ادارة الشركة للمطالبة بحقوق العاملين في الشركة

وفيما يلي ننشر نص البيان:

بيان رقم 2

الأربعاء 29-09-2021

بسم الله الرحمن الرحيم

انطلاقا من المسؤلية الملقاة على عاتقنا نحن في اللجنة النقابية العمالية الساعية خلف المطالبات الحقوقية المشروعة للعمالة التابعة للشركات العاملة من الباطن مع شركة بترومسيلة والتي رفعت كل مطالب العمال الى الشركة الأم لكن دون أي تجاوب منها.

وللتوضيح للرأي العام وللعمال الذين فوضونا في المطالبات الحقوقية التي رفعوها مستشعرين بذلك تمثيلنا المطلق بالمطالبة بها من خلال إيصال أصواتهم للجهات المعنية في الشركة ولدى مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل بحضرموت واتحاد نقابات عمال حضرموت.

وعليه فإننا كلجنة نقابية عمالية رفعنا كل المطالب العمالية المطالبه بحقوقها في التوظيف ورفع الأجور والضمان الصحي للعاملين تماشيا مع التدهور المريع في الأفق المعيشية للعامل والإنهيار الكبير في سعر العملة المحلية وهضم مرتبات العمال التي باتت لاتتناسب مع غلاء المعيشة في الوقت الراهن وتم رفعها الى الجهات ذات العلاقة منذ تاريخ 14 يوليو 2021

ودأبنا خلال كل تلك الفترة في طرق كل الأبواب وبحت أصواتنا وهي ترفع بقوة هموم العمال وشكاويهم إلى مكتب الشركة رافعين شعار العامل أولا في سبيل إيجاد حقوقه المهضومة , وخضنا في سبيل ذلك طرقا محفوفة بالمخاطر والتهديدات والأصوات التي تحتقر مطالبنا الحقوقية.

ومن هذا وذاك تلقينا وعود لم ترى النور من مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل تضمنت الجلوس على طاولة حوار توضع كل الإشكاليات العالقة المتراكمة منذ مدة من الزمن لكنها لم تكن على مستوى الجدية من الجانب الآخر.

وعلى ضوء مطالباتنا قمنا بالإعلان عن برنامج تصعيدي أجمع كل العمال على الإنطلاق على مضامينه للضغط على الشركة الأم للموافقة على مطالب العمالة التي يتم إهمالها من خلال عدم التجاوب معها

وقدمنا خلال برنامجنا التصعيدي الذي وضعناه كنوع من الضغط على المعنين للإستماع إلى مطالبنا متخذين من الجوانب القانونية سبيلا في تنفيذها للمطالبة بحقوقنا من خلال الوقفات الإحتجاجية والبيانات المنددة والشعارات المعبرة التي يتم رفعها في كل الإستحقاقات

كما أننا آثرنا المضي بمرونة في سبيل ذلك بتجاوبنا لكل دعوات التهدئة في سبيل إيصال أصواتنا عبر مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل وإتحاد نقابات العمال بحضرموت وغيرها قدمنا موافقتنا على كل المبادرات التي فهمها الجانب الآخر أنها موقف ضعف للأسف الشديد لا تغليباً للمصلحة العامة للعمل أولاً وأخيراً

وعليه فإننا نذكّر الجميع بأن حقوقنا المشروعة والتي خرجنا في وقفاتنا الإجتجاجية للمطالبة بها تحتم علينا الوقوف بحزم ولن تثنينا كل العراقيل في سبيل المطالبة بها

مؤكدين للجميع أنه وبناءً على برنامجنا التصعيدي فانه ومن يوم الجمعة القادم الموافق 1أكتوبر 2021 سنبدأ الخوض في الإضراب الكلي ولن تثنينا كل المطالبات حينها بالتهدئة أو التمديد إلا بالحل الشامل والكامل لكل المطالب في ظل قيامنا بتنفيذ تصعيدنا الحقوقي

ولعل الفرصة سانحة اليوم لإبداء حسن وصدق النوايا في سبيل إجراء حوار شامل توضع فيه على الطاولة كل المطالبات الحقوقية ويعمل الجميع على حلها دون تسويف أو ممطالة

والله على مانقول شهيد