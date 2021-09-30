شكرا لبحثكم عن خبر عاجل : اخر التطورات الميدانية من جبهة ملعا وام ريش بمارب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر عسكرية، بإحراز القوات الحكومية، تقدما ميدانيا في جبهة ملعا، وام ريش، شمالي مديرية حريب، المجاورة لمديرية العبدية المحاصرة من قبل الحوثيين.

وبحسب المصادر فإن أصوات انفجارات، وتبادل مستمر لإطلاق النار بمختلف انواع الأسلحة، دوت أمس الاربعاء، وسط تصعيد حوثي كبير على مواقع للقوات الحكومية، انطلاقا من مديرية رحبة، وصولا الى بلدة نصير اولى مناطق الجوبة.