شكرا لبحثكم عن خبر تعرف على القائد العسكري الكبير الذي يتسلم قيادة الحرب في مأرب! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد مصدر عسكري عن عودة قيادي عسكري بارز تابع للشرعية إلى جبهات القتال بمحافظة مأرب . وقال المصدر إن اللواء الركن مفرح بحيبح قائد اللواء 26 مشاه عاد إلى قيادة جبهات القتال بمحافظة مأرب . و أضاف المصدر أن بحيبح بدء بعملية ترتيب الصفوف لقيادة جبهات القتال بالمحافظة . و يعد بحيبح من أبرز القيادات التي تقاتل في صفوف الشرعية بمحافظة شبوة ومأرب.

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