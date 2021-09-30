فريق إعلامي من أبناء مدينة تريم يتوغلون في برهوت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 سبتمبر 2021

الخليج 365 - تريم

غامر عدد من الإعلاميين والناشطين بالتوغل في برهوت شرقي محافظة حضرموت، لاستكشفاها وتصوير حلقات عنها بقيادة اليوتيوبر علي كرامة صاحب قناة اخر مستجدات العالم .



وجاءت هذه الرحلة الاستكشافية لفك غموض وأسرار هذه المغارة التي دارت حولها عدد من القصص والأساطير وظلت لعقود من الزمن خاصة بعد نفي الفريق العماني حقيقة بئر خسفيت ذا فوجيت بمحافظة المهرة والتي تسمى ببئر " الكسفة " .

وكان من بين المغامرين في هذه الرحلة الباحث التاريخي مبارك باخريصة عضو مركز الرناد للتراث والعمارة والتراث بتريم والمخرج والمهتم بالتاريخ والتراث الحضرمي احمد بن يحيى ومراسل قناة بلقيس الفضائية حداد مسيعد وطاقم التصوير حسين باحريش ويعقوب باحصين وعبدالرحمن الخطيب .

هذا استغرقت رحلتهم أكثر من ساعة داخل المغارة لتقصي الحقائق والوقوف أمام تفاصيلها بشكل دقيق ، كما تميزت الرحلة باستخدام معدات تصوير واضاءة متطورة تمكن الفريق من خلالها توضيح بعض الغموض والالتباسات داخل المغارة .

وقد أكد الفريق على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة لدخول المغارة لما فيها من مخاطر تتمثل في الظلام الدامس والحفر العميقة والثعابين والهوام الخطيرة.

وسينشر اليوتيوبر علي كرامة سلسلة حلقات عن مغارة برهوت لفك الغموض التي تدور حولها استنادا لعدد من المراجع الدينية والتاريخية.