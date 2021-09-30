اسوشيتد برس: 130 قتيلاً في معارك عنيفة بمارب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 سبتمبر 2021

الخليج 365 - متابعات

لقي نحو 130 مقاتلاً معظمهم، من عناصر مليشيا الحوثي، مصرعهم خلال الـ48 ساعة الماضية في معارك مشتعلة هي الأعنف، بمحافظة مأرب، شمال شرقي اليمن.



ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن مصادر ميدانية، أن مواجهات عسكرية ضارية شهدتها عدد من جبهات القتال بمحافظة مأرب، وتركزت بشكل أكبر في الجبهات الجنوبية بمديريتي حريب والعبدية خلال اليومين الأخيرين، مخلفة 130 قتيلا غالبيتهم من الحوثيين.

وعادة ما يهاجم الحوثيون بموجات بشرية كبيرة من المقاتلين للضغط على الخطوط الأمامية للقوات الحكومية، وبالتالي يصبحون أهدافًا سهلة للطائرات الحربية التابعة للتحالف الذي تقوده السعودية.

وشنت مقاتلات التحالف العربي، أكثر من 30 غارة جوية على مقاتلي الحوثي في محيط مأرب خلال يوم واحد فقط، في مؤشر على احتدام المعارك.

وصعدّت مليشيا الحوثي منذ مطلع الشهر الحالي عملياتها العسكرية في محافظة مأرب، علاوة على فتح جبهات قتال جديدة في شبوة وأبين، بالتزامن مع تولي المبعوث الأممي الخاص لليمن مهامه بشكل رسمي.

وفيما تضغط الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية من أجل وقف الهجوم على مأرب وإنهاء الحرب في اليمن، يطالب الحوثيون بإعادة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة دون شروط أو قيود قبل أي وقف لإطلاق النار أو الجلوس على طاولة التفاوض.