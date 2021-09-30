نشوب حريق هائل في ميناء الشحر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 سبتمبر 2021

الخليج 365 - متابعات

أفاد مصدر محلي وشهود عيان، بأن حريقاً ضخماً شب، الأربعاء، في ميناء الشحر، بمحافظة حضرموت، جنوب شرقي اليمن.



وذكر المصدر، أن الحريق نشب في قاربين، في ميناء الشحر، دون معرفة الأسباب.

ووفقاً للبيانات الأولية، نتج عن الحريق، 6 إصابات على الأقل.

وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المكان، قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من إخماد الحريق والسيطرة عليه