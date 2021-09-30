وفاة موظف بكهرباء ساحل حضرموت بعد نجاته من محاولة اغتيال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

توفي يوم الثلاثاء، المهندس بكهرباء ساحل حضرموت محمد بن ربيد، بعد ستة أيام من مكوثه في غرفة العناية المركزة بمستشفى البرج بالمكلا، إثر عملية اغتيال تعرض لها الأسبوع الماضي أثناء ذهابه إلى عمله.



وقال مسؤول العلاقات العامة بكهرباء الساحل، علي بافطيم، إن مؤسسة الكهرباء حاولت تجهيز متطلبات السفر للموظف؛ إلا أن حالته الصحية لم تسمح له بذلك حينها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالمكلا، من القبض على الجاني بعد أيام من قيامه بالجريمة.

وهذه الحادثة تعد الأولى من نوعها في ساحل حضرموت، إذ لم يتم تسجيل أي محاولات اغتيال مشابهة لأي موظف حكومي من قبل.

وتعرض المهندس بن ربيد لطلق ناري يوم الأربعاء الماضي، 22 سبتمبر/أيلول الجاري، أثناء الإحتجاجات الشعبية التي شهدتها المكلا مطلع هذا الشهر على خلفية تردي الأوضاع المعيشية وتدهور الكهرباء.