شكرا لبحثكم عن خبر عدن: المعلا تكشف عن مدعي ملكية لمقبرة اليهود بالعقبة "صورة" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال اعلام مديرية المعلا بالعاصمة عدن ان وبالنسبه للخبر المتداول اليوم حول البسط في مقبرة اليهود

وبحسب توجيهات مدير مديرية المعلا الأستاذ عبدالرحيم جاوي تم ايقاف عملية الاستحداث في مقبرة اليهود من قبل إدارة العوائق في مكتب الأشغال العامة واستدعاء الباسط الي مكتب المديرية يوم غد للإطلاع على الوثائق الذي يدعي ملكيته للأرض

وسيتم اطلاع الرأي العام بالتفاصيل بكل شفافية.