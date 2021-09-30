أسرة موقع اليمن العربي تتقدم بالتعزية في وفاة محفوظ صالح بن سميدع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ببالغ الحزن والأسى تلقت اسرة الخليج 365 امس الأربعاء الموافق 29 سبتمبر 2021م ، نبأ وفاة المغفور له - بإذن الله - محفوظ صالح بن سميدع..



وبهذا المصاب الجلل فإننا نتقدم لأخونا الاستاذ محمد محفوظ بن سميدع زميلنا الكاتب الصحفي وكافة إخوانه وأسرته وجميع آل بن سميدع بالتعازي والمواساة القلبية..

سائلين الله العلي القدير أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة ، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

اسرة الخليج 365

عنهم د.جمال باراس