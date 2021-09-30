شكرا لبحثكم عن خبر عاجل : مصرع محافظ الحديدة في حكومة الحوثيين مع اثنين من أبرز قيادات المحافظة في حريب بمأرب ”الأسماء” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقيت قيادات حوثية بارزة، امس الأربعاء، مصرعها، في غارة جوية لمقاتلات العربي، بمحافظة (شرقي البلاد).

وقالت المصادر أن كلا من محافظ محافظة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها محمد عياش قحيم، ووكيل محافظة الحديدة في حكومة أحمد البشري، وقائد مايسمى لواء الدفاع الساحلي ومدير الكليه الحربية في حكومة الحوثيين، أيضا، لقوا مصرعهم في محافظة مأرب.

وأكدت المصادر أن غارة جوية استهدفت القيادات الحوثية في جبهة مأرب، أثناء زيارتهم جبهات الميليشيا لرفع معنويات مقاتليهم.

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