شكرا لبحثكم عن خبر اليمن.. الحوثيون يعلنون تحرير 68 من أسراهم بوساطة محلية في محافظة تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين في صنعاء مساء يوم الأربعاء عن نجاح عملية تبادل للأسرى مع قوات الحكومة اليمنية في محافظة تعز عبر وساطة محلية بعد مفاوضات استمرت 8 أشهر.

وقال رئيس اللجنة عبد القادر المرتضى في منشور له على "تويتر"، إن عملية تبادل الأسرى حررت 68 أسيرا من أسرى "الجيش واللجان الشعبية" في عملية تبادل عبر تفاهمات محلية في جبهة تعز.

كما أعلن الحوثيون أنهم أخلوا سبيل 113 عنصرا من أسرى قوات الجيش اليمني.

وصرح المرتضى بأن جميع المحررين أسروا في جبهات تعز وهم من أبناء محافظة تعز ومضى على أسر أغلبهم ستة أعوام.

وأشار إلى أن صفقة تبادل الأسرى جرت اليوم في منطقة الحوبان بتعز بعد مفاوضات 8 أشهر سعت خلالها السعودية إلى إفشالها، موضحا أن المفاوضات جرت بينهم وبين حزب الإصلاح بمحافظة تعز وأنهم قدموا تنازلات كبيرة حرصا على إتمام الصفقة.

وشدد على أن عملية تبادل الأسرى أنجزت بوساطات محلية يمنية بحتة ودون أي دور من أي جهات خارجية أو أممية، مفيدا بأن المفاوضات التي ترعاها وساطات محلية أجدى من المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة.

ونفى المرتضى أن تكون الصفقة قد شملت الكل مقابل الكل، مؤكدا أنه لا يزال لدى الطرفين أسرى.

وذكر أنهم جاهزون ومستعدون للدخول في صفقات تبادل محلية في تعز والساحل وعدن ومأرب ومختلف الجبهات، داعيا إلى ضرورة أن يبقى ملف الأسرى في إطاره الإنساني بعيدا عن أي تطورات أو مناكفات.

يذكر أن رئيس لجنة الأسرى أعلن في الثامن عشر من شهر سبتمبر تحرير 15 من أسرى الجيش واللجان الشعبية بعملية تبادل عبر تفاهمات محلية في جبهة الجوف.

وتأتي عمليات تبادل الأسرى عبر وساطات محلية بعد فشل كل المفاوضات الدائرة حول الأسرى برعاية المنظمات الدولية أو حتى الأمم المتحدة سواء المفاوضات الأخيرة التي أقيمت في الأردن أو غيرها.

المصدر: RT وسائل إعلام يمنية