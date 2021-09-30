شكرا لبحثكم عن خبر الاهلي اليمني يدرس إمكانية فتح فرع للبنك في العاصمة المصرية القاهرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عقد لقاء يمني- ي، الاربعاء، لمناقشة لافتتاح مركز إقليمي للمعاملات المالية والمصرفية للمستثمرين يين.

وفي بلاغ تلقاه ناقش اللقاء الدور الذي يمكن أن تلعبه السفارة اليمنية بالقاهرة ومجلس الاعمال اليمني بمصر و بالشراكة مع الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة لزيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين وزيادة الاستثمارات اليمنية في مصر.

كما بحث اللقاء إمكانية أن تكون مصر مركز محوري وإقليمي للمعاملات المالية والمصرفية اليمنية خاصة في ظل الانفتاح والنهضة الاقتصادية الجبارة والتي تشهدها مصر خلال هذه الفترة في ظل عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتطرق اللقاء الى السبل الكفيلة لتسهيل زيادة التبادل التجاري بين البلدين وتسهيل حركة الاستثمارات ودخول وخروج الاموال الاستثمارية بين البلدين عبر التحويلات البنكية، وفتح الاعتمادات البنكية وذلك من خلال فتح فرع للبنك الأهلي اليمني ليكون النافذة المالية للمعاملات البنكية والمصرفية في سبيل أن تكون مصر وتجاري للمستثمرين اليمنيين والذي سيخدم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسيخدم كل فئات المجتمع ككل بما فيهم القطاع التجاري

وتحتضن مصر أكثر من مليون مغترب وطالب يمني، وفق إحصائيات غير رسمية.