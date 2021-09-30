شكرا لبحثكم عن خبر شبوة...مقتل طفل واصابة 3 اخرين اثر انفجار جسم غريب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي طفل وأصيب 3 اخرين اثر انفجار جسم غريب ومجهول مساء امس بمديرية ميفعة .

وقالت مصادر خاصة ان الطفل الطفل عبدالرحمن علوي الكادح عبدالسيد توفي وأصيب كلا من بشير الجعب باعبدالله وهاني الجعب باعبدالله وهيثم أمين مزاحم عبدالمانع نتيجة انفجار جسم مجهول بسبب حريق لمخلفات كان ذلك الجسم فيها.

ورجح ناشطون من أبناء ميفعة شبوة ان يكون الجسم المتفجر عبارة عن لغم من مخلفات الحرب مع الحوثيين في العام 2015م .

وحذر ناشطون الأهالي من ترك أبنائهم يحرقوا المخلفات التي قد تحتوي على اجسام متفجرة .