شكرا لبحثكم عن خبر أمريكا تعلن تأييد الرئيس بايدن للحل السعودي بإنهاء الصراع في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تأييد الرئيس جو لمقترحات وحلول السعودية والأمم المتحدة، بشأن إنهاء .

جاء ذلك خلال لقاء ولي العهد السعودي محمد بمستشار الأمن الوطني الأمريكي السيد جيك سوليفان، مساء الاثنين، في العاصمة السعودية ، ضمن زيارة رسمية أعلن عنها البيت الأبيض في وقت سابق.

وأكد سوليفان تأييد الرئيس بايدن لحل سياسي دائم وإنهاء النزاع اليمني، وأكد دعم الولايات المتحدة التام لهذه المقترحات وجهود الأمم المتحدة للوصول لحل سياسي للأزمة.

‏وبحسب وكالة واس دعت السعودية والولايات المتحدة الأمريكية إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية للوصول لذلك الهدف، وأكدتا على أهمية مشاركة الحوثيين بحسن نية في المفاوضات السياسية مع الحكومة الشرعية تحت إشراف الأمم المتحدة.

من جانبه أكد بن سلمان على مبادرة السعودية لإنهاء والتي تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، ودعم مقترح الأمم المتحدة بشأن السماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لرحلات من وإلى محطات مختارة، إضافة إلى الرحلات الإغاثية الحالية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية بناء على المرجعيات الثلاث برعاية الأمم المتحدة.