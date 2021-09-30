شكرا لبحثكم عن خبر ”بن سلمان” يعلن عن بدء مشاورات بين الأطراف اليمنية لإنهاء الحرب بمشاركة الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلن الامير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، مساء الاربعاء، عن بدء مشاورات بين الأطراف ية لإنهاء الحرب؛ وفقا لما أوردته وسائل إعلام سعودية.

وأكد ولي العهد خلال مباحثاته مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، على بدء مشاورات بين أطراف اليمن من أجل حل بناء على المرجعيات الثلاث برعاية الأمم المتحدة.

وشدد على تطبيق مبادرة المملكة لإنهاء أزمة اليمن التي تتضمن وقف إطلاق نار بمراقبة أممية.

وأشار بن سلمان وسوليفان على أهمية مشاركة الحوثيين بحسن نية في المفاوضات مع الحكومة الشرعية.

وأكد سوليفان التزام واشنطن بدعم دفاع عن أراضيها ضد التهديدات بما فيها الهجمات المدعومة من إيران؛ في إشارة الى الحوثيين.

يأتي ذلك بالتزامن مع تحركات أممية واقليمية متواصلة لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن.