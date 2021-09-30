شكرا لبحثكم عن خبر مقتل الصندوق الأسود لشقيق زعيم المليشيات ”إبراهيم الحوثي” الذي اغتيل بصنعاء (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قتل أحد القيادات الحوثية المقربة من الأخ الأصغر لزعيم المليشيات"إبراهيم الحوثي"، والذي تم اغتياله قبل عامين في قلب العاصمة اليمنية صنعاء، وتم رمي جثته في شارع حده.

وقالت مصادر مقربة للحوثيين لـ"" الثلاثاء، إن القيادي الحوثي ابو خليل المؤيد قتل، مساء الإثنين الماضي، في جبهات القتال المشتعلة في محافظة .

ويُعد المؤيد - وفق المصادر- أكثر القيادات معرفةً بأسرار وخفايا عملية مقتل إبراهيم الحوثي الاخ الأصغر لعبد الملك الحوثي زعيم الة .

وأضافت: "ثلاثة أصدقاء آخرون لإبراهيم الحوثي قتلوا بنفس الطريقة وبذلك طوت المليشيا الحوثية آخر صفحة لإبراهيم الحوثي والذي تداولت عن عملية اغتياله أكثر من روايه أبرزها تصفيته في إطار الصراع على السلطة نتيجة لطموحاته الزايده".

وأكدت المصادر ـن الحراسة الخاصة بإبراهيم الحوثي تلقوا تحذيرات من الحديث عن اي معلومات تتعلق بعملية إغتيال إبراهيم الحوثي .

وكشفت مصادر أمنية حوثية عقب مقتل إبراهيم الحوثي ان الأسباب ترجع الى مشاكل على قطعة أرض تم على أثرها دعوة الحوثي لحلها وتمت عملية اغتياله .

هذا وادعت مليشيا الحوثي، بأنها قامت بتصفية الأشخاص المتهمين في عملية إغتيال إبراهيم الحوثي من خلال عملية استخباراتية في محافظة مأرب وهو ما نفته السلطات الأمنية في مأرب في حينها .