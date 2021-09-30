شكرا لبحثكم عن خبر غارة للقوات الجوية الملكية السعودية تحرق مسلحي ميليشيا الحوثي جنوبي مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفذت مقاتلات لدعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، عدة غارات جوية استهدفت تجمعات وتعزيزات حوثية في جبهات محافظة (شرقي البلاد).

وقال مصدر عسكري أن غارة جوية لمقاتلات التحالف استهدفت ناقلة جند تابعة للميليشيا كانت في طريقها إلى جبهات مأرب الجنوبية.

وأكد المصدر إحراق الناقلة ومصرع جميع من على متنها من عناصر حوثية مسلحة.

وتشهد جبهات محافظة مأرب الجنوبية، معارك عنيفة مستمرة منذ ساعات الصباح الأولى استهدفت فيها الميليشيا قرى ومنازل المواطنين بقذائف المدفعية.

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