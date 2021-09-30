حضرموت.. إصابة 3 أشخاص في حريق اندلع بميناء بالشحر

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب ثلاثة أشخاص، الأربعاء، جراء اندلاع حريق داخل قارب صيد في ميناء الشحر بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "حريقا هائلا اندلع، ظهر اليوم، في قارب تقليدي (عبري) بميناء الشحر".



وأضاف أن "الحريق ناتج عن خلل فني داخل قارب صيد أثناء عملية صيانة المحرك ووجود خزان الوقود بالقرب منه".



وأوضح أن "الحريق أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص أحدهم حالته خطيرة فيما الاثنين الأخرين أصيبوا بحروق متوسطة وخفيفة".



ولفت إلى أن أربعة قوارب أخرى احترقت نتيجة توسع واشتعال الحريق في المكان حيث كانت جوار القارب المحترق.

