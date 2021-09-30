شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن آخر تطورات جبهتي ملعا وعلفا الجوبة بمحافظة مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة عن اخر التطورات الميدانية بجبهات القتال جنوب محافظة مساء اليوم الأربعاء .

وقالت المصادران اشتباكات عنيفة اندلعت الاربعاء في جبهة علفا الجوبة .

مشيرة الى ان الجبهة شهدت منذ صباح امس معارك عنيفة ومشتعلة اثر هجوم حوثي على مشارف نصير بلاد ال شعفه حيث قامت مليشيات الحوثي تزامناً مع الهجوم بقصف المنازل والبيوت بقذائف المدفعية في محاوله لزعزعة عزيمة واصرار وثبات الابطال المرابطين بتلك الجبهة.

وأكدت المصادر ان شمال مدينة حريب شهدت الاربعاء هدوء حذر بعد ان ‏حاولت المليشيات الحوثية التسلل الى مشارف معسكر الخشينه الا ان ابطال القوات المسلحة وأبناء القبائل استطاعوا التمكن من كسر ذلك التسلل ورد المليشيات على اعقابهم منكسرين موقعين عشرات الخسائر بصفوفهم.

وفي نفس السياق عززت قبائل الدماشقة عبيدة جبهة ملعا حريب بعشرات المقاتلين .

وتشهد جبهات ملعا بمحافظة مارب منذ عدة أيام معارك عنيفة في محاولة حوثية للتقدم وسط استبسال من ابطال القوات المسلحة والقبائل .